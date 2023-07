Grensrechter vergaat op het veld elf minuten van de pijn na opmerkelijk incident

Grensrechter Christian Espinosa is zondagavond bij de wedstrijd op de Gold Cup tussen de Verenigde Staten en Canada geblesseerd van het veld gegaan. De assistent-scheidsrechter kreeg een bal hard in zijn gezicht geschoten, wat er uiteindelijk voor zorgde dat hij niet verder kon en vervangen moest worden.

Het incident vond zeer vroeg plaats in het duel tussen de twee buurlanden op de Gold Cup. Na tien minuten schoot de Canadese linksachter Kamal Miller de bal hard in het gezicht van de grensrechter. Duidelijk was dat de Mexicaan flink last had, want hij greep direct naar zijn gezicht en ging op zijn hurken zitten. Vervolgens kwam er verzorging ter plaatse, die de assistent zo'n elf minuten heeft behandeld.

De scheidsrechter Marco Ortiz legde de wedstrijd daardoor stil, waardoor de vervanger van Espinosa zich ook gereed kon maken voor het hervatten van het duel. Hoe het nu met de Mexicaanse grensrechter gaat, is nog onduidelijk. Er was bloed zichtbaar, maar of de assistent-scheidsrechter een breuk of een hersenschudding heeft opgelopen zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Voor de overgebleven arbiters werd het een lange avond in Cincinnati, want het duel tussen de Verenigde Staten en Canada werd pas na strafschoppen beslist. Uiteindelijk zegevierde de Amerikanen, doordat nota bene Sparta-aanvaller Charles-Andreas Brym vanaf elf meter faalde.