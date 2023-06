Weg naar Ajax ligt open voor Eden Hazard na Comunicado Oficial van Real Madrid

De wegen van Real Madrid en Eden Hazard scheiden over enkele weken. De Spaanse grootmacht meldt zaterdagavond in een Comunicado Oficial dat het contract van de Belgische vleugelaanvaller, dat na dit seizoen nog één jaar doorliep, in onderling overleg is ontbonden. Volgens The Athletic overweegt Hazard een punt te zetten achter zijn actieve spelersloopbaan, maar is dat nog geen zekerheid. Hazard werd vorige maand in de Spaanse media nog verrassend in verband gebracht met een zomerse overgang naar Ajax.

Met de contractontbinding komt er vroegtijdig een einde aan het huwelijk tussen Real Madrid en Hazard. De Koninklijke nam de dribbelaar in de zomer van 2019 voor een transfersom van 115 miljoen euro over van Chelsea, maar beleefde uiteindelijk weinig plezier aan hem. Hazard kampte regelmatig met blessures en speelde in vier seizoenen tijd uiteindelijk slechts 76 wedstrijden voor Real Madrid. Daarin produceerde hij zeven doelpunten en twaalf assists.

Hazard had nog een contract tot de zomer van 2024 bij Real Madrid. De clubleiding van de Madrilenen heeft echter genoeg gezien: in onderling overleg met Hazard is besloten het contract te ontbinden. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano spaart Madrid een fors deel van het salaris van Hazard uit door de contractontbinding.

Het is onduidelijk waar de sportieve toekomst van Hazard ligt. Diverse media suggereren dat de 32-jarige Belg overweegt zijn schoenen aan de wilgen te hangen, maar het Spaanse Fútbol Total meldde vorige maand bijvoorbeeld dat Ajax wel oren zou hebben naar de zomerse komst van Hazard. Ook vanuit Italië zou er belangstelling zijn voor Hazard, onder andere van AS Roma, Juventus en AC Milan.