Weghorst was de trainer van een Oranje-international

Wout Weghorst was vroeger de trainer van Mats Wieffer. De twee Oranje-internationals speelden allebei voor de amateurclub RKSV NEO en de spits is wat jaartjes ouder. Op de woensdagmiddag werd Wieffer weleens getraind door Weghorst.

Bij RKSV NEO begon het voor Wieffer en Weghorst. Beiden bereikten ze daarna op hun eigen manier het grote Nederlands elftal. De Feyenoorder heeft in de jeugd nog wat kunnen opsteken van de Manchester United-spits. “Ik heb hem nog training gegeven”, zegt Weghorst op het social media-kanaal van de KNVB. “Toen speelde ik dus in de C1. Misschien wel iets later, de B-tjes denk ik. Toen speelde hij in de E-tjes, echt in de mini’s. Toen heb ik hem wel een paar keer training gegeven.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik liep gewoon mee en op woensdagmiddag gaf ik training aan de kleintjes, omdat ik het leuk vond met jonge kindjes te trainen en dan was ik gewoon bezig”, vervolgt Weghorst. “Hij was echt een klein jochie toen.”

Wieffer maakte in maart zijn debuut voor Oranje tegen Gibraltar. De middenvelder speelde vorig seizoen nog voor Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie en werd in de zomer overgenomen door Feyenoord. In het eerste halfjaar speelde de middenvelder amper, maar na wat blessures in de selectie kwam Wieffer in de basiself terecht en is daar nooit meer uitgegaan. Weghorst is al een stukje ouder en speelt intussen bij het grote Manchester United. De spits moest het vooral van hard werken hebben en zorgde ervoor dat hij altijd weer bij een grotere club terechtkwam.