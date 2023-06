Wijnaldum geeft opening voor terugkeer naar de Eredivisie

Georginio Wijnaldum sluit niet uit dat hij komend seizoen terugkeert in de Eredivisie. De middenvelder keert in principe terug bij Paris Saint-Germain na zijn verhuurbeurt bij AS Roma, maar heeft niet echt toekomst bij de Franse topclub. Dus lonkt een vertrek in de komende zomer, maar welk nieuw avontuur hij het liefst aan wil gaan, is nog niet bekend.

In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Wijnaldum aan graag duidelijkheid te willen geven aan zichzelf en zijn gezinsleden, maar die is er op dit moment nog niet. “Ik maak mijn keuzes op gevoel. Als ik vind dat ik naar Nederland moet of wil, zou ik die keuze maken. Maar die heb ik nu nog niet gemaakt”, vertelt Wijnaldum over zijn transferplannen.

“Je moet kijken welke opties je krijgt gedurende de transferperiode. Ik wil spelen, omdat ik twee jaar minder gevoetbald heb”, vervolgt de middenvelder van het Nederlands elftal over zijn plannen in het komende seizoen. Dat moet er ook voor zorgen dat Wijnaldum het plezier in voetbal weer hervindt, want dat was bij AS Roma wat minder geworden.

“Het is normaal dat dat wat minder wordt als je in zulke situaties zit. Ik heb ook zo veel jaren wel dat plezier gehad”, licht Wijnaldum toe. “Je ging het dan als normaal zien, maar het is niet altijd normaal dat je plezier hebt. Als je geblesseerd bent, voel je je ook niet altijd meer onderdeel van het team.”