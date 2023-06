Wijnaldum opnieuw gelinkt aan Eredivisie-rentree, Kluivert openhartig over Ajax | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 13 juni.

'Feyenoord opent onderhandelingen met Wijnaldum over terugkeer naar De Kuip'

Feyenoord is in gesprek met Georginio Wijnaldum (32) over een terugkeer in De Kuip. Volgens Football Insider is de landskampioen zelfs al aan het onderhandelen over een transfer die aankomende zomer plaats moet gaan vinden. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Ajax heeft eerste assistent Steijn binnen: 'Akkoord tot medio 2026'

Ajax heeft een akkoord bereikt met de eerste beoogde assistent van de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers rond met Said Bakkati (41), die tot medio 2026 gaat tekenen in Amsterdam. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Justin Kluivert is het niet eens met Ajax-fans: 'We zijn te erg verwend als Ajax-supporters'

Justin Kluivert kreeg in het programma Kick ’t Met de vraag of hij een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie ziet zitten. De aanvaller geeft aan dat hij niks meer uitstuit, waarna presentator Jefferson Osei direct uitspreekt dat hij de aanvaller graag terug ziet keren bij Ajax. Volgens hem ontbreekt er creativiteit bij de Amsterdammers, maar Kluivert is het daar niet mee eens. Het hele artikel lezen? Klik hier!



'Dávid Hancko in beeld bij Napoli, Feyenoord stelt fors minimumbedrag'

Het Italiaanse II Mattino meldt dat Napoli geïnteresseerd is in Feyenoord-verdediger Dávid Hancko. De kampioen van de Serie A gaat naar alle waarschijnlijkheid sterkhouder Kim Min-Jae verliezen aan Manchester United, en kijk dus al voorzichtig naar een vervanger. Hancko schijnt daarvoor in aanmerking te komen. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Noa Lang twijfelt niet: 'Als ik dát bij Ajax of PSV had gedaan, speelde ik al lang bij een Europese topclub'

In de aflevering van Kick ’t Met is Noa Lang ingegaan op een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. De Nederlandse aanvaller annex middenvelder wilde het daar eerst niet over hebben, maar ziet een terugkeer nu als een serieuze optie. Dat heeft voor Lang vooral te maken met het feit dat hij merkt dat hij in België geen interesse wekt van Europese topploegen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Matthäus haalt uit naar Bayern-ster: 'Hij is de reden dat Gravenberch minder presteert'

Lothar Matthäus heeft tegenover de Duitse krant BILD stevig uitgehaald naar Bayern München-middenvelder Joshua Kimmich (28). De oud-speler van de club denkt zelfs dat het spel van Kimmich de reden is waarom onder meer Ryan Gravenberch het moeilijk heeft bij Der Rekordmeister. Het hele artikel lezen? Klik hier!