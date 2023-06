'Dávid Hancko in beeld bij Napoli, Feyenoord stelt fors minimumbedrag'

Het Italiaanse II Mattino meldt dat Napoli geïnteresseerd is in Feyenoord-verdediger Dávid Hancko. De kampioen van de Serie A gaat naar alle waarschijnlijkheid sterkhouder Kim Min-Jae verliezen aan Manchester United, en kijk dus al voorzichtig naar een vervanger. Hancko schijnt daarvoor in aanmerking te komen.

Volgens diezelfde Italiaanse krant zouden er zelfs al bedragen zijn genoemd voor de Slowaakse centrumverdediger. Feyenoord zou naar verluidt een bedrag van minimaal 23 miljoen euro willen ontvangen, terwijl Napoli de grens voorlopig stelt op achttien miljoen euro. De linkspoot kwam vorige transferzomer voor zo’n zes miljoen euro over van Sparta Praag en groeide in zijn eerste seizoen in Rotterdam uit tot een van de sterkhouders.

Ook de doorgaans goed ingelichte journalist Gianluca Di Marzio wist al dat Hancko op het verlanglijstje stond van Napoli. Ook Fiorentina-verdediger Nikola Milenkovic stond op dat lijstje, maar die onderhandelingen zijn inmiddels stuk gelopen waardoor Napoli doorschakelt naar de volgende optie.

Het is nog maar de vraag hoe groot de kans is dat de kampioen van Italië zich daadwerkelijk gaat melden in Rotterdam. Hancko heeft nog een contract tot medio 2026 en zal dus alleen voor een flinke transfersom de deur uit mogen lopen.