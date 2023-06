Matthäus haalt uit naar Bayern-ster: 'Hij is de reden dat Gravenberch minder presteert'

Lothar Matthäus heeft tegenover BILD stevig uitgehaald naar Bayern München-middenvelder Joshua Kimmich (28). De oud-speler van de club denkt zelfs dat het spel van Kimmich de reden is waarom onder meer Ryan Gravenberch het moeilijk heeft bij Der Rekordmeister.

"De spelers die naast hem worden opgesteld gaan continu slechter spelen", beweert de Duitse recordinternational (Matthäus speelde precies 150 keer voor Die Mannschaft) onder meer. "Het maakt niet uit of het Leon Goretzka, Marcel Sabitzer of Ryan Gravenberch is. Ze moeten allemaal het werk van Kimmich opknappen", aldus Matthäus.

Het probleem zit hem erin dat Kimmich zichzelf té geforceerd als leider van het elftal wil opwerpen. "Ik zie hem nog steeds als een absolute leider", zegt Matthäus. "Maar hij moet het wat rustiger aan doen. Af en toe legt hij het er te dik bovenop met zijn uitspraken en zijn gebaartjes. Dat gaat bij andere spelers op de zenuwen werken. Hij wil gewoon teveel op het veld, en brengt daarmee niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar."

Dat gaat dus onder meer ten koste van Gravenberch, die als 'nummer 8' veel verdedigend werk op moet knappen voor de overijverige 'nummer 6' Kimmich. "Als trainer zou ik met hem in gesprek gaan over hoe hij het in de toekomst beter kan doen", wordt Thomas Tuchel geadviseerd. Niet voor niets lijkt Bayern op zoek naar een nieuwe verdedigende middenvelder, waardoor Kimmich verder naar voren kan komen te spelen. Nadat dinsdag naar buiten kwam dat de club (voorlopig) afziet van Declan Rice (West Ham) zou onder meer Sofyan Amrabat in beeld zijn voor die rol.