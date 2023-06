'Amrabat gaat niet naar Barcelona en heeft interesse van drie andere topclubs'

Sofyan Amrabat wordt niet de opvolger van de vertrekkende Sergio Busquets bij FC Barcelona. De middenvelder wilde graag in Catalonië spelen, maar de Marokkaans international wil geen derde keus zijn en kijkt naar andere clubs.

In de winterstop wilde Amrabat heel graag naar FC Barcelona toe, maar Fiorentina hield de transfer toen nog tegen. De in Houten geboren voetballer ziet dat Barça liever voor Joshua Kimmich of Martín Zubimendi gaat en dus kijkt de middenvelder verder, meldt Mundo Deportivo.

Naast FC Barcelona zien Bayern München, Tottenham Hotspur en Atlético Madrid het ook wel zitten om Amrabat over te nemen van Fiorentina. Hoewel de Marokkaan nog maar één jaar contract heeft, verlangt de club uit Florence nog wel een bedrag van rond de dertig miljoen euro.

Amrabat kreeg veel interesse na zijn goede prestaties op het WK in Qatar met Marokko. Met zijn land bereikte hij onverwacht de halve finale van het toernooi en de ex-speler van Feyenoord en FC Utrecht viel erg op.