Noa Lang twijfelt niet: 'Als ik dát bij Ajax of PSV had gedaan, speelde ik al lang bij een Europese topclub'

In de aflevering van Kick ’t Met is Noa Lang ingegaan op een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie. De Nederlandse aanvaller annex middenvelder wilde het daar eerst niet over hebben, maar ziet een terugkeer nu als een serieuze optie. Dat heeft voor Lang vooral te maken met het feit dat hij merkt dat hij in België geen interesse wekt van Europese topploegen.

“Als ik bij Ajax of PSV hetzelfde deed als wat ik nu bij Club Brugge deed in drie seizoenen, zat ik zeker al bij een Europese topclub”, begint Lang. “Maar in België verkopen ze je niet zomaar. Dus ik overweeg het zeker om terug te keren. De Belgische competitie is taaier om in te voetballen dan de Eredivisie, je hebt daar alleen maar beukers”, gaat de 23-jarige voetballer, die onlangs vader is geworden, verder.

Artikel gaat verder onder video

Zoals gezegd dacht Lang in eerste instantie niet na over een terugkeer naar de Nederlandse competitie. “Ik hou alles open. Eerst zei ik standvastig ‘nee’. Maar ik ben pas vader geworden… Eén of twee jaar in Nederland spelen kan geen kwaad”, legt de Club Brugge-speler uit.

Justin Kluivert

Ook Justin Kluivert, die eveneens aanwezig was bij het programma van Ziggo Sport, sluit een rentree in de Eredivisie niet uit. “Ik sta niet te springen om naar Nederland te komen, maar je hebt wel goede clubs, die Europees spelen. Dus ik kan niks uitsluiten.”, vertelt Kluivert. Host Jefferson Osei benadrukt vervolgens dat hij hoopt dat zowel Kluivert als Lang terugkeert bij Ajax. “We hebben creativiteit nodig”, zegt de oprichter van Daily Paper.