Wild gerucht in Italië: 'Lukaku kan zeer pikante overstap maken'

De toekomst van Romelu Lukaku (30) is in nevelen gehuld. De Belgische aanvaller werd afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan Inter. Die club zou komend seizoen opnieuw op die manier over Lukaku beschikken, maar de Londenaren zouden hem alleen willen verkopen. Volgens La Gazzetta dello Sport is de spits nu op de radar van Inters stadgenoot AC Milan verschenen.

De Milanezen namen al definitief afscheid van Zlatan Ibrahimovic en beschikken met Olivier Giroud over een topspits op leeftijd. De interesse in Lukaku is in dat opzicht dan ook niet geheel verrassend. Milan is momenteel in onderhandeling met Newcastle United over middenvelder Sandro Tonali, die voor zo'n tachtig miljoen naar de Premier League zou gaan verkassen en zelf al rond zou zijn met de club van Sven Botman.

De miljoenen die Milan zou verdienen aan de verkoop van Tonali zouden weer geherinvesteerd kunnen worden in Lukaku, die volgens de roze sportkrant voor zo'n veertig miljoen is op te pikken bij Chelsea. Ook vanuit Saudi-Arabië bestaat de nodige interesse in de Belg; Chelsea doet de afgelopen dagen opvallend veel zaken met het kapitaalkrachtige land. Inter kan dat bedrag in ieder geval niet ophoesten, maar de stadgenoot dus wél zodra de verkoop van Tonali een feit is, zo wordt geredeneerd.

Inter verkocht Lukaku in de zomer van 2021 nog voor liefst 113 miljoen euro aan Chelsea, de club waar hij ook tussen 2011 en 2014 al onder contract stond maar nooit wist door te breken in het eerste elftal. Via Everton kwam hij uiteindelijk terecht bij Manchester United en vervolgens Inter, dat hem een jaar na de verkoop aan Chelsea op huurbasis terughaalde. Dit seizoen was de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg in 37 wedstrijden goed voor veertien doelpunten namens de verliezend finalist van de Champions League.