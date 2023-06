Wilfred Genee begint uitzending met confronterende vraag: 'Vind je Rutger Castricum een lul?'

Er is geen sprake van spanning tussen René van der Gijp en Rutger Castricum, verzekerde eerstgenoemde donderdagavond bij Vandaag Inside. Mediawatcher Victor Vlam stelde vorige week dat Van der Gijp zijn collega-analist 'een lul' vindt.

Donderdag was Castricum weer te gast en presentator Wilfred Genee begon de uitzending door aan Van der Gijp te vragen of hij Castricum inderdaad een lul vindt. "Wel toen ik een keer zat te kijken naar HLF8. Maar dat was al een tijd geleden, dat was aan het begin", antwoordde Van der Gijp. Denkt hij nog steeds zo over Castricum? "Nee nee nee, ik vind iemand een lul als hij iets doet waarvan ik denk: dat moet je niet doen."

Vorig jaar was Van der Gijp inderdaad bepaald niet te spreken over Castricum. "Daar is echt alles fout aan, hè? Die heeft een foute kop, een foute stem, een foute toon en het is zó’n arrogante lul joh, die gozer", zei hij destijds. Aan het eind van de uitzending van donderdagavond werd lachend de vraag gesteld of Castricum in het volgende seizoen van het programma weer mag aansluiten. Genee: " Dat moeten we even bekijken. Don't call us, we call you!"