Woerts, Verweij en Keijzer gaan los over alcoholverbod in sportkantine: 'Doodsteek voor 95% van de clubs'

Het kabinet gaat mogelijk het alcoholgebruik in sportkantines verbieden of beperken. Dat is een van de plannen van het kabinet als het gaat om de uitvoering van het preventieakkoord. Dat kwam donderdagochtend naar buiten, maar wordt niet zonder slag of stoot aangenomen. Op Twitter is er veel te doen over de plannen, waarbij een beroep wordt gedaan op onder meer de KNVB. Anders kan het weleens einde verhaal zijn voor een groot aantal amateurclubs. FCUpdate.nl maakt een rondje langs de velden, waarbij opviel dat ook sommige VVD'ers sterke twijfels hebben.

Waar bemoeit de @christenunie en het kabinet van @MinPres zich mee? Drooglegging sportkantines doodsteek voor de sport en de sociale cohesie in dorpen en steden. Los problemen op creëer ze niet! Betutteling bedacht door deugmensen zonder sociaal leven die ver van de samenleving… — chris woerts (@cwoconsultancy) June 29, 2023

Man man man, natuurlijk moet een biertje na de wedstrijd gewoon kunnen.



Sterker nog het verenigingsleven draait niet alleen om sport maar juist ook om vriendschappen en gezelligheid!



Dit is betutteling van ongekend niveau, het leven mag ook wel een beetje leuk blijven toch?? https://t.co/1Vg6tBWi7p — Rudmer Heerema (@rudmer) June 29, 2023

De doodsteek voor 95% van de amateur-voetbalverenigingen, gok ik zo. @KNVB kom er maar in … https://t.co/MFwdQebI5l — Mike Verweij (@MikeVerweij) June 29, 2023

Het is de kortzichtigheid ten top. — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) June 29, 2023

De doodsteek voor sportclubs. Mensen vertrekken na het sporten waardoor er weinig geld binnen komt. Betutteling ten top dit ook trouwens. https://t.co/SzPBIuPfy8 — NIELS. (@BlondeZeefuik) June 29, 2023

Onbegrijpelijk, wereldvreemd en eveneens de doodsteek voor vele sportverenigingen.



Staatssecretaris van Ooijen heeft te diep in het glaasje Buckler Bier gekeken.



Dit moet van tafel, #VVD! https://t.co/eZLRnuIOj3 #sportkantine — Reinier Geerligs (@RGeerligs) June 29, 2023