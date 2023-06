Wout Weghorst houdt hoop op basisplaats: 'Het was fijn toen de bondscoach dát zei'

Wout Weghorst kende een turbulent seizoen en blikt in een interview met De Telegraaf daarop terug. In het interview wordt besproken wat voor Weghorst de kansen zijn bij het Nederlands elftal, nu Memphis Depay ontbreekt wegens een blessure. Ook gaat de boomlange spits nog even in op wat voor hem het hoogtepunt van het seizoen was.

Zoals gezegd neemt Oranje het woensdagavond op tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League. Weghorst weet nog niet of hij in die wedstrijd aan spelen toe gaat komen. “De bondscoach heeft niet gezegd dat ik ga spelen, maar hij heeft wel gezegd dat hij me niet alleen als pinchhitter ziet. Dat is fijn. Onder Louis van Gaal was dat anders. Die was er heel duidelijk in dat het voor hem geen optie was om mij vanaf het begin te laten spelen. Uiteindelijk is de huidige situatie gewoon een verbetering voor mij.”



Hoogtepunt van het seizoen

De aanvaller werd in de winterstop gehuurd door het Manchester United van Erik ten Hag, en begon aan een geweldig avontuur. Zijn hoogtepunt beleefde hij weliswaar – niet geheel onbegrijpelijk – al een paar weken eerder. “Het WK is een absoluut hoogtepunt geweest, een fantastische ervaring. Al blijft er altijd dat smetje en de vraag ‘wat als?’. Wat als je tegen Argentinië de penalty’s had gewonnen”, vertelt Weghorst.

De oud-spits van onder meer FC Emmen, Heracles Almelo en AZ bracht Nederland in die wedstrijd met twee doelpunten op gelijke hoogte. “Ik ben trots op wat we hebben gepresteerd, als groep, maar ook als individu in die wedstrijd. Dat is voor mij het absolute hoogtepunt geweest voor mij dit seizoen en iets waar je zeker graag op terugkijkt”, gaat Weghorst verder.