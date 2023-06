Xavi maakt bekend wanneer Lionel Messi over zijn toekomst beslist

Lionel Messi neemt volgende week een beslissing over zijn toekomst, zo heeft Xavi in een interview met Mundo Deportivo onthuld. Het is op dit moment nog onduidelijk waar de Argentijnse aanvaller zijn carrière voortzet. Wel is zeker dat hij volgend seizoen niet meer bij Paris Saint-Germain op de loonlijst staat.

Het vertrek van Messi bij Paris Saint-Germain werd donderdag aangekondigd door Christophe Galtier, al kwam het nieuws niet bepaald uit de lucht vallen. Omdat de 35-jarige aanvaller in de Franse hoofdstad beschikt over een aflopend contract, kan hij in alle rust op zoek naar een nieuwe werkgever. Bij FC Barcelona staat de deur voor hem open.

De terugkeer van Messi kan door de financiële situatie van de club een lastig verhaal worden, maar Xavi verwacht dat alle plooien gladgestreken kunnen worden. "Als hij besluit dat hij wil terugkeren bij Barcelona, dan ben ik ervan overtuigd dat het goed zal komen", aldus Xavi. "Het hangt van hem af. Als hij besluit te komen, staan alle deuren open en is er geen enkele discussie meer."

Naast Barcelona lijkt ook Al-Hilal een serieuze kanshebber voor de handtekening van Messi. De club uit Saoedi-Arabië heeft de meervoudig winnaar van de Ballon d’Or naar verluidt een monsteraanbieding gedaan. "Hij neemt volgende week een beslissing en tot die tijd moeten we hem met rust laten", besluit Xavi.