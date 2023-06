'Xavi Simons die meer gaat verdienen dan Ronaldo en Romario is krankzinnig'

Er wordt vanaf alle kanten getrokken aan Xavi Simons. De aanvaller van PSV staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, maar Paris Saint-Germain zou ook nog een terugkoopclausule in het contract hebben laten opnemen. Volgens Rik Elfrink wil PSV hem een nieuw contract aanbieden waarmee hij de bestbetaalde PSV-er ooit gaat worden. "Als je kijkt naar wat voor spelers er bij die club hebben gespeeld is het echt krankzinnig. Hij brengt zo veel, maar meer betaald dan Ronaldo, Romario en Van Nistelrooij?", vraagt host Stan Timmerman zich hardop af.

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast met hoofdredacteur Dominic Mostert en Tijmen Gerritsen. Vanaf het begin gaat het over Xavi Simons en zijn toekomst.