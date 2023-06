Xavi Simons stapte naar Van Nistelrooij na aantijgingen in de media: 'Heb hem uitgelegd wat er is gebeurd'

Xavi Simons heeft bij trainer Ruud van Nistelrooij tekst en uitleg gegeven over de onrust die er rond zijn vertrek was bij PSV. De middenvelder werd in de media naar voren geschoven als de man die achter de rug van de coach om zou hebben gesproken met de clubleiding over diens functioneren. Daarop besloot het talent naar de trainer te stappen, die even daarvoor had besloten om op te stappen.

“Dat deed iets met me, want ik ben close met hem. Ik ben direct naar hem toegegaan en heb hem uitgelegd wat er is gebeurd”, vertelt Simons in gesprek met de Volkskrant over zijn gesprek met Van Nistelrooij, nadat die besloot om op te stappen. In de media werd geschreven dat Simons een van de boosdoeners was, maar dat staat een goede relatie met Van Nistelrooij niet in de weg. “Gelukkig is alles goed tussen ons”, vervolgde de twintigjarige spelmaker van de Eindhovenaren.

Simons had namelijk een goede klik met de voormalig spits. “We zijn dezelfde types. Ik zag mezelf een beetje in hem. Hoe hij voetbal beleeft, beleef ik het ook”, aldus Simons. “Die passie en wilskracht zitten in mij. Hij heeft me naar PSV gebracht en op het podium gezet. Dat ik nu bij het Nederlands elftal zit, komt ook een beetje door hem.”

Toen Van Nistelrooij nog coach was van PSV, debuteerde Simons tijdens het WK voor Oranje. Daar is Simons trots op, maar wijst een aan ander speciaal moment aan als mooiste moment van het seizoen. “Dat was de wedstrijd tegen Arsenal, thuis in de Europa League. Mooie wedstrijd, prachtige tegenstander.” The Gunners zouden belangstelling hebben in Simons, die over zijn toekomst bij PSV niet wilde uitwijden. “Ik ben nu bij het Nederlands elftal, ga hier twee weken aan de slag en dan zullen we zien wat er gebeurt. Straks gaan we samen met familie beslissen wat het beste voor me is.”