Zaakwaarnemer van Santiago Giménez bespreekt transferplannen: 'Dat is het idee'

Santiago Giménez lijkt ook na de zomer nog de clubkleuren van Feyenoord te gaan verdedigen. De succesvolle spits van de Rotterdammers wordt logischerwijs gevolgd door meerdere clubs. Toch heeft het er momenteel alle schijn van dat de international van Mexico de landskampioen van Nederland trouw blijft.

De 22-jarige Giménez wordt in Italië in verband gebracht met Lazio, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Serie A. Zaakwaarnemer Matias Bunge bevestigde dat de spits gevolgd wordt. "Santiago is in het vizier van veel clubs, niet alleen van Lazio. Hij heeft een geweldig neusje voor doelpunten. Met zijn kwaliteiten en fysieke eigenschappen valt hij op in Italië. Daar zou hij het ook goed kunnen doen", aldus Bunge in gesprek met Sportitalia.

In de Italiaanse media ging onlangs rond dat er een bod van twintig miljoen euro zou worden neergelegd bij Feyenoord. Dat lijken we echter met een korreltje te kunnen nemen. "Voor dat bedrag zal hij Feyenoord niet kunnen verlaten. En het idee is dat hij in ieder geval nog een seizoen in Nederland blijft." Giménez gaf na afloop van het seizoen zelf ook al aan dat hij het zeker niet erg zou vinden als hij nog een voetbaljaar in De Kuip blijft.

Giménez werd de afgelopen weken gelinkt aan clubs als Lazio, Benfica, Sevilla en Atlético de Madrid. De komende twee maanden zullen er ongetwijfeld nog meer clubs aan dat rijtje worden toegevoegd. De tienvoudig international van Mexico kende geweldig debuutseizoen in het shirt van Feyenoord. Hij speelde 45 wedstrijden was daarin goed voor 23 doelpunten en drie assists. Het contract van de goaltjesdief loopt nog door tot de zomer van 2026.