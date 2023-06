'Ze staan vaak in een kwaad daglicht, maar de Feyenoord-fans hebben het super gedaan dit seizoen'

Het seizoen van Feyenoord was bijna foutloos, op een aantal slippertjes na. Soms hadden de supporters van de Rotterdammers het zwaar te verduren in de media, door een aantal incidenten verdeeld over het seizoen. Maar dat handje vol mag de algehele prestatie van de fans niet onderdrukken, vindt FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert in het seizoensoverzicht van Feyenoord.

Samen met host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk bespreekt Dominic het seizoen van 'zijn' club. "Ik denk dat het supportersprobleem meer Eredivisiebreed is, en niet alleen voor de Feyenoorders", zegt Bob.

Beluister hieronder de hele FCUpdate Podcast over de Rotterdamse landskampioen, vanaf minuut 58:10 gaat het over het Legioen.