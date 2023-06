Zlatan Ibrahimović komt via Instagram met terugblik en speciaal dankwoord aan Mino Raiola

Zlatan Ibrahimović heeft via Instagram kort teruggeblikt op zijn eigen loopbaan. De 41-jarige doelpuntenmachine uit Zweden hing onlangs zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Reden genoeg voor de doelpuntenmachine om nog een keer van zich laten horen. Hij opent zijn bericht met een rondje langs de velden.

"Het begon als een droom. Een droom die van onmogelijk naar mogelijk ging. Ik werd geboren in Malmö. Groeide op in Amsterdam. Werd wijzer in Turijn. Ik werd een leeuw in Barcelona. Werd beter in Milaan en zag nieuwe dingen in Parijs. Kreeg uithoudingsvermogen in Manchester en had lol in Los Angeles. En toe vond ik eindelijk vrede in mijn thuis Milaan."

Ibrahimović richt zich vervolgens tot zijn fans, die hij zeer dankbaar is voor de afgelopen jaren. "Ik ben door jullie gevormd. En ik hoop wat na te laten voor de Zlatans die ik heb gemaakt. Voor iedereen die me het hart van een leeuw hebben gegeven. En die anderen die het vuur in de ogen hadden. Iedereen die weet dat niets onmogelijk is. Bedankt voor alles."

Ook heeft Zlatan een korte boodschap voor Mino Raiola. De Nederlandse Italiaan was jarenlang de zaakwaarnemer van de 122-voudig international van Zweden. Op 30 april 2022 overleed Raiola op 54-jarige leeftijd. "Mino, het is ons gelukt! Deze achtbaan is tot een einde gekomen. Het was een geweldig avontuur. Ik mis jou", is de mooie boodschap van Ibrahimović aan zijn vriend.