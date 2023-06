Zo zien de voorbereidingen van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV op het seizoen 2023/2024 eruit

In het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus gaat het Eredivisie-seizoen 2023/2024 van start. Hoe zien de voorbereidingen van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV op de nieuwe voetbaljaargang eruit? FCUpdate brengt je een overzicht.

Ajax

Donderdag 29 juni start Ajax met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste dagen staan in het teken van medische en conditionele testen. Vervolgens worden de eerste trainingen afgewerkt. De internationals sluiten twee weken later aan.

De ploeg van kersvers hoofdtrainer Maurice Steijn speelt dinsdag 18 juli een oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het is nog niet bekend waar dit duel wordt afgewerkt, maar de verwachting is bij amateurclub. Vier dagen later, op zaterdag 22 juli, nemen de Amsterdammers het vriendschappelijk op tegen Anderlecht. Het duel in het Lotto Park in Brussel begint om 13.30 uur.

Ajax belegt van maandag 24 tot en met zaterdag 29 juli het trainingskamp in het adidas World of Sports campus in het Duitse Herzogenaurach. De club uit de hoofdstad sluit het trainingskamp traditiegetrouw af met een oefenpot. Dit jaar is FC Augsburg de tegenstander. Zondag 6 augustus, een week voor de start van de competitie, keert Ajax terug in Duitsland om tegen een nog aan te kondigen Bundesliga-club te oefenen. Dinsdag 8 augustus staat de Open Dag, die vorig jaar niet doorging , op het programma. De supporters kunnen dan onder meer genieten van een open training in de Johan Cruijff Arena.

© ProShots

AZ

Over de voorbereiding van AZ, waar Kansino ook komend seizoen weer op de voorkant van de shirts staat, is nog weinig bekend. Zo is niet duidelijk wanneer de eerste training van 2023/2024 op het programma staat en ook het oefenprogramma moet nog voor een groot gedeelte worden ingevuld. Tot nu toe is alleen bekend dat AZ zaterdag 22 juli om 15.00 uur een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Club Brugge.

Door de vierde plek in de Eredivisie afgelopen seizoen mag AZ zich begin augustus melden in de derde voorronde van de Conference League . Donderdag 10 augustus, daags voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen, staat de heenwedstrijd op het programma. De loting daarvan is maandag 24 juli.

Feyenoord

Voor regerend landskampioen Feyenoord gaat de voorbereiding op het nieuwe seizoen dinsdag 4 juli van start. Op Varkenoord staat die dag de eerste training op het programma. Vier dagen daarna, op zaterdag 8 juli, werken de Rotterdammers de eerste wedstrijd in de oefencampagne af. Op Sportpark Smitshoek in Barendrecht is Hertha BSC de opponent. Woensdag 12 en zaterdag 15 juli staan de oefenduels met respectievelijk Club Brugge en Union Saint-Gilloise gepland, wederom op Sportpark Smitshoek. Voor de supporters is zondag 16 juli de traditionele Open Dag, die dit jaar in een vernieuwde vorm wordt georganiseerd.

De verwachting is dat Feyenoord in week 29 op trainingskamp naar Oostenrijk gaat. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl zit de selectie tussen maandag 17 en zaterdag 22 juli in een plaatsje in de deelstaat Salzburg. Naar verluidt speelt de ploeg van trainer Arne Slot minimaal één vriendschappelijke wedstrijd in het Alpenland.

Donderdag 27 juli speelt Feyenoord in De Kuip een oefenwedstrijd tegen Villarreal. Drie dagen later, op zondag 30 juli, brengt het Benfica van oud-aanvoerder Orkun Kökçü een bezoek aan Stadion Feijenoord. Dit betreft de officiële openingswedstrijd. De aftrap daarvan is om 16.00 uur. De Stadionclub kruist vrijdag 4 augustus om 20.00 uur de degens met bekerwinnaar PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

© ProShots

PSV

Maandag 3 juli verzamelt de selectie, onder leiding van de nieuwe hoofdcoach Peter Bosz, zich op De Herdgang voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Over het trainingskamp is nog geen informatie bekend. Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, schrijft dat PSV in juli ‘zeker’ naar het buitenland afreist.

Op De Herdgang vindt zaterdag 8 juli (14.30 uur) achter gesloten deuren het oefenduel tussen PSV en het Belgische STVV plaats. Woensdag 26 juli om 20.00 uur is het Philips Stadion het decor van de Lichtstadderby tegen FC Eindhoven. Vier dagen daarna, op zondag 30 juli, heeft PSV twee evenementen gepland staan: de PSV FANdag (14.00 uur) en de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest (18.30 uur). Ook dat duel wordt gespeeld in het Philips Stadion.

PSV neemt het vrijdag 4 augustus op tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Niet veel later, op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus, staat alweer de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op het menu. De loting daarvan is maandag 24 juli.