Zorgt RB Leipzig voor problemen bij Feyenoord? 'Vorig jaar ging dat zo met Aursnes'

Feyenoord lijkt na het vertrek van aanvoerder Orkun Kökçü ook te moeten vrezen voor een vertrek van Lutsharel Geertruida. Transferspecialist Fabrizio Romano bracht donderdag naar buiten dat RB Leipzig een bod heeft ingediend in Rotterdam. Dat nieuws werd weliswaar tegengesproken door verschillende binnenlandse media, maar volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad kan er desondanks een probleem ontstaan.

Geertruida was in het afgelopen seizoen een van de absolute uitblinkers bij de landskampioen. De verdediger bewees op verschillende posities van grote waarde te kunnen zijn. De prestaties van Geertruida bleven niet onopgemerkt. Zo haalde Ronald Koeman hem begin dit kalenderjaar bij het Nederlands elftal. Geertruida verscheen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk meteen aan de aftrap. Hij beleefde echter een ongelukkig debuut. Niet alleen werd Oranje naar een kansloze 4-0 nederlaag gespeeld. Ook haakte de Feyenoorder in de tweede helft geblesseerd af.

De verdediger herstelde echter sneller dan verwacht en kon zodoende als basisspeler de landstitel in ontvangst nemen. Hij behoorde ook deze maand tot de selectie van het Nederlands elftal en had zowel tegen Kroatië als Italië een basisplaats. Nu wordt hij dus gelinkt aan RB Leipzig. Een transfer is momenteel niet aanstaande, maar dat wil niet zeggen dat Geertruida er helemaal niet mee bezig is. “Waarmee je te maken hebt is dat Arne Slot volgende week zijn training begint en dat Geertruida, zo gaat dat tegenwoordig in het voetbal, allang weet wat hij zou kunnen gaan verdienen bij Leipzig en in zijn hoofd misschien heeft gedacht dat hij dat misschien moet gaan doen”, zegt Gouka in de AD Voetbalpodcast.

“Ik praat nu voor Geertruida, dat is niet helemaal eerlijk, maar zo zit het vaak wel”, vervolgt de Feyenoord-watcher. “Die weet wat hij daar gaat krijgen. Vorig jaar ging dat zo met Aursnes. Hij wist wat hij kon krijgen bij Benfica en dan gaat het hoofd toch denken: ik moet hier weg en ik wil dat ze meewerken. Dat maakt het natuurlijk moeilijk om zo’n transfer tegen te houden.” Gouka heeft echter in eigen land gezien dat een club ook ‘gewoon’ nee kan zeggen. Meerdere keren zelfs. Feyenoord trachtte zowel vorige zomer als afgelopen winter Ramiz Zerrouki naar De Kuip te halen, maar FC Twente hield telkens voet bij stuk. De middenvelder gaf weliswaar aan teleurgesteld te zijn dat zijn club niet wilde meewerken aan een transfer, maar bleef op het veld een hoog niveau halen.

Ook Feyenoord is niet verplicht mee te werken aan een transfer van Geertruida. “Maar het maakt het wel moeilijk”, stelt Gouka. “Hij kan naar een ploeg in de Champions League - wat Feyenoord zelf ook speelt natuurlijk, maar Leipzig al wat langer nu - in de Bundesliga, een grote competitie, een groot salaris en een langdurig contract. Een prachtige tussenstap, zeker als hij ooit nog naar de Premier League wil. In je hoofd kun je dan denken: dit is de stap. En dan is het misschien moeilijk om straks helemaal gefocust aan zo’n seizoen te beginnen, dus dat krijgt Slot er ook nog eens bij. Als hij hem niet verkoopt, dan moet ‘ie daar weer op in gaan spelen. Maar goed, als iemand dat kan, is hij het wel.”