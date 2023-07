Aderlating voor Gravenberch: Europese grootmacht niet langer geïnteresseerd in Bayern-bankzitter

Of Ryan Gravenberch ook volgend seizoen nog onder contract staat bij Bayern München zal de komende tijd moeten blijken. Een transfer naar Liverpool lijkt hij in ieder geval te kunnen vergeten. De oud-speler van Ajax werd de voorbije maanden meermaals gelinkt aan de Premier League-club, maar die heeft inmiddels iemand anders op het oog als versterking voor het middenrif.

Ajax was er veel aan gelegen Gravenberch vorig jaar binnenboord te houden, maar hij had zijn beslissing al geruime tijd voor het einde van het seizoen genomen. De middenvelder zette zijn handtekening niet onder een nieuw contract in Amsterdam, maar transfereerde naar Bayern München. Gravenberch vertelde bij zijn presentatie in Beieren te zijn gevallen voor het ‘plan’ van Der Rekordmeister, maar tot de dag van vandaag is onduidelijk wat dat precies inhoudt.

Gravenberch kwam er tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland immers niet tot nauwelijks aan te pas. Hij kwam weliswaar in 33 wedstrijden in actie, maar deed slechts 937 minuten mee. De middenvelder en zijn management bekeken in de winter al de opties voor een tijdelijk vertrek uit München, maar de club wilde hem niet laten gaan. Daar staat Bayern deze zomer wellicht anders in. Een concreet voorstel uit Liverpool zal er in ieder geval niet komen. Florian Plettenberg van Sky Sport verzekert dat de ploeg van trainer Jürgen Klopp niet langer in de race is voor de krabbel van de Nederlander.

Liverpool versterkte het middenveld al met Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai, maar dat is niet de reden dat Gravenberch niet meer op het lijstje staat. Als we Plettenberg moeten geloven, heeft voor Liverpool de komst van onder meer Romóo Lavia nu prioriteit. De Belg, middenvelder van beroep, verruilde Manchester City vorig jaar voor Southampton. Die club degradeerde weliswaar uit de Premier League, maar Lavia blijft mogelijk behouden voor het hoogste Engelse niveau. Volgens The Times staat hij ook in de belangstelling van Manchester United.