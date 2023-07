Ajacied rondom oefenwedstrijd gefotografeerd met verboden middel snus

Jay Gorter is zaterdag vastgelegd op de foto terwijl hij snus leek in te nemen. De doelman van Ajax was aanwezig bij de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch (2-2), al kwam hij niet in actie.

Op foto's die rondgaan op sociale media is volgend fanaccounts te zien dat Gorter snus gebruikt. Het account The European Lad plaatste de foto's als eerste. Dat is een verboden middel in Nederland. Snus is een soort theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Het is een methode waarbij je nicotine binnenkrijgt zonder te roken en is van oorsprong afkomstig uit Zweden. Via bloedvaatjes in de bovenlip en mond komt de nicotine in het bloed terecht. Evenals roken kan ook het gebruik van snus een verslavende werking hebben.

Gorter werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan de Schotse club Aberdeen. Hij had een basisplaats in de eerste vier wedstrijden, maar raakte die vervolgens kwijt en zat vaak niet eens meer bij de wedstrijdselectie. Zijn contract bij Ajax loopt door tot medio 2026.