'Ajax denkt ook aan Duits international als opvolger van Timber'

Armel Bella-Kotchap zou bij Ajax in beeld zijn om Jurriën Timber op te volgen. Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportwebsite The Athletic 'wordt er gesproken' over een mogelijke komst van Bella-Kotchap naar Ajax, al is het onduidelijk of de interesse concreet is.

De 21-jarige Bella-Kotchap, geboren in Frankrijk maar tweevoudig international van Duitsland, speelt sinds een jaar voor Southampton. Hij heeft een contract tot medio 2026, maar zou na de degradatie van the Saints willen vertrekken. Bella-Kotchap wil actief blijven 'in een Europese topcompetitie' en zodoende is het maar de vraag of hij de Eredivisie ziet zitten.

Bella-Kotchap maakte in 2022 voor elf miljoen euro de overstap van VfL Bochum naar Southampton. Inmiddels wordt zijn waarde door FootballTransfers geschat op 20,9 miljoen euro. Mogelijk zal hij meer kosten, want The Telegraph schreef eerder deze maand dat hij een contractuele afkoopsom van 25 miljoen pond (28,85 miljoen euro) heeft die door de degradatie in werking is getreden.

Ajax verkocht Timber voor minstens 40 en maximaal 45 miljoen euro aan Arsenal. Vooralsnog wordt met name Dinamo Zagreb-verdediger Josip Sutalo als mogelijke opvolger genoemd. Volgens Kroatische media is Sutalo zelf wél geïnteresseerd in Ajax, maar wil zijn club hem voorlopig niet kwijt. Dinamo Zagreb wil hem kunnen inzetten in de Champions League-voorrondes en zodoende tot minstens 15 augustus willen behouden.