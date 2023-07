'Sutalo geïnteresseerd in stap naar Ajax; Dinamo Zagreb zit snel akkoord in de weg'

Ajax heeft de pijlen gericht op Dinamo Zagreb-verdediger Jusip Sutal om Jurriën Timber op te volgen in Amsterdam, maar makkelijk wordt het niet om de Kroaat binnen te hengelen. Volgens Kroatische media is Sutal zelf wél geïnteresseerd in Ajax, maar wil zijn club hem voorlopig niet kwijt.

Dat meldt de Kroatische sportkrant Sportske Novosti maandagmiddag althans. Het medium bevestigt dat Dinamo Zagreb twintig miljoen euro wil ontvangen voor de Kroatisch international, maar geeft ook aan dat de club hem voorlopig niet van de hand wil doen. Dat heeft te maken met de voorrondes van de Champions League waar Dinamo Zagreb aan zal moeten deelnemen. Daarom zou de club Sutalo in ieder geval tot 15 augustus willen behouden, wat zou betekenen dat de verdediger de start van de competitie met Ajax mist.

Opvallend is echter dat het Kroatische nieuwsmedium meldt dat er vooralsnog geen contact is geweest tussen Sutalo en/of zijn manager en directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax. Dit weekend was te zien dat Mislintat op Schiphol was om richting Zagreb te vliegen, waardoor het bijzonder zou zijn dat er tussen deze twee partijen nog geen enkel contact is geweest.

Sutalo zou zelf wel geïnteresseerd zijn in een overstap naar Ajax, mocht de Amsterdamse club daadwerkelijk concreet worden. Hij ziet de nummer drie van het vorige Eredivisie-seizoen als een 'grote club' en een mooie nieuwe uitdaging. Ajax is echter niet de enige club die interesse heeft in Sutalo, want er zijn meer clubs die hem vast willen leggen.