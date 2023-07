Transfer Jurriën Timber naar Arsenal officieel, Ajax maakt exacte transfersom bekend

De transfer van Jurriën Timber naar Arsenal is afgerond. De vice-kampioen van de Premier League kondigt de komst van de Ajax-verdediger vrijdagmiddag aan met een kort filmpje op Twitter, waarin de verdediger zelf ook aan het woord komt. Ook Ajax heeft de overgang van de 22-jarige international officieel bevestigd, de club maakt bovendien de exacte transfersom bekend.

De Amsterdamse club communiceert in een persbericht dat The Gunners een bedrag van 40 miljoen euro overmaken om Timber per direct over te nemen. "Dat bedrag kan middels variabelen (lees: bonussen, red.) nog oplopen tot 45 miljoen euro", vervolgt de club.

Artikel gaat verder onder video

In een interview op de website van zijn nieuwe werkgever gaat Timber in op de reden dat hij voor Arsenal kiest. "Dat komt door mijn broers. Zij waren altijd Arsenal-fan en ik hield er gewoon van om Arsenal te zien spelen. Ze hadden grote spelers en speelde stijlvol voetbal. Ik hou gewoon van deze club."

Timber gaat in Londen spelen met rugnummer 12, zo maakt Arsenal bekend. Zijn nieuwe trainer, de Spanjaard Mikel Arteta, toont zich verheugd met de komst van de verdediger. "Hij is een veelzijdige jonge verdediger die in ons systeem past en ons elftal zoveel extra kwaliteit biedt", wordt hij geciteerd op de clubsite. "Jurriën is een jonge speler, maar heeft al zoveel bereikt", vervolgt Arteta.