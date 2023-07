'Ajax-flop dicht bij overgang naar Serie A: donderdag medische keuring'

Bij Ajax kwam het niet tot een definitieve doorbraak, maar de kans is levensgroot aanwezig dat Lorenzo Lucca (22) komend seizoen actief is in de Serie A. De Amsterdammers huurden de boomlange spits afgelopen seizoen van Serie B-club Pisa, maar maken geen gebruik van de koopoptie. Toch keert Lucca niet terug naar zijn werkgever op het tweede niveau.

Sky Sport Italia meldt dinsdag namelijk dat Pisa de spits opnieuw verhuurt, deze keer aan Udinese. De clubs zouden de benodigde documenten dinsdag hebben uitgewisseld; komende donderdag ondergaat Lucca volgens het medium een medische keuring. Mits hij die doorstaat, dan wordt hij voor een seizoen gehuurd door de nummer twaalf van de Serie A van afgelopen seizoen.

Net als Ajax heeft Udinese bovendien een optie tot koop weten te bedingen. Waar de Amsterdammers nog een bedrag van tien miljoen euro moesten neerleggen om de Italiaan definitief over te nemen van Pisa, heeft Udinese een bedrag van acht miljoen weten te bedingen, zo meldt Sky althans.

Lucca kwam afgelopen zomer met grote verwachtingen binnen in Amsterdam. Hij slaagde er echter nooit in een vaste basisplaats te veroveren onder zowel Alfred Schreuder als diens opvolger John Heitinga. Zijn speeltijd in de hoofdmacht zou uiteindelijk beperkt blijven tot zestien wedstrijden, waarbij hij alleen in het bekerduel bij FC Den Bosch (0-2) vanaf de aftrap mocht beginnen. Lucca kwam uiteindelijk tot twee treffers in het eerste elftal en scoorde bovendien zes keer voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.