Ajax haalt Josip Sutalo niet zomaar binnen: 'Dat zijn allemaal factoren waar fans geen weet van hebben'

Ajax heeft volgens Mike Verweij nog altijd goede hoop op de komst van Josip Sutalo. Het losweken van de 23-jarige centrale verdediger bij Dinamo Zagreb is echter geen makkelijke opgave voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Kroatische club wil namelijk het liefst pas op een later moment in de zomerse transferperiode zakendoen.

"Dinamo Zagreb speelt in de voorronde van de Champions League en zegt: we willen hem er eigenlijk wel graag bij hebben in dat soort wedstrijden", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Kroatische club speelt op 25 juli en 2 augustus in de tweede voorronde van de Champions League tegen FK Astana. Daarna wachten nog de eventuele derde voorronde en play-offs.

"Loods eerst je eigen club maar de Champions League in", is volgens Verweij het gevoel dat bij Dinamo Zagreb heerst. "Dat vinden spelers zelf vaak ook belangrijk, omdat ze met een goed gevoel weg willen en hun club willen achterlaten in de Champions League. Dat zijn allemaal factoren waar fans geen weet van hebben, maar die spelen wel allemaal mee."

Ajax kan Sutalo voor naar verluidt twintig miljoen euro overnemen van Dinamo Zagreb. De verdediger is achtvoudig international van Kroatië. Hij debuteerde in juni 2022 voor het land en speelde één wedstrijd op het WK in Qatar: de gewonnen troostfinale tegen Marokko. Vorige maand kwam hij nog met Kroatië in actie tegen het Nederlands elftal in de halve finales van de Nations League, die na verlenging met 2-4 werd gewonnen door Kroatië..