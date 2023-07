Ajax-keeper Remko Pasveer lange tijd uitgeschakeld na blessure op trainingsveld

Ajax kan voorlopig niet beschikken over doelman Remko Pasveer. De reservekeeper heeft donderdagochtend op de training een blessure opgelopen die hem volgens de club minimaal twee maanden aan de kant zal houden.

Pasveer heeft twee middenhandsbeentjes gebroken op de training, zo maakt de club zelf via de officiële kanalen bekend. Daardoor zal hij dus minstens tot half september zijn uitgeschakeld, maar mogelijk nog langer. Afgelopen dinsdag kwam de 39-jarige routinier nog een helft in actie in het oefenduel van de Amsterdammers tegen Shakhtar Donetsk, waarin hij in de tweede helft zijn doel - net als Jay Gorter in het eerste bedrijf - wist schoon te houden.

De blessure komt op een uiterst vervelend moment voor Pasveer, die zich ongetwijfeld graag goed had willen presenteren aan de nieuwe Ajax-trainer Maurice Steijn. In Spanje gaan nog altijd geruchten over een terugkeer van eerste keus Gerónimo Rulli naar Villarreal. Ajax zou bovendien bezig zijn met de komst van Altay Bayindir (Fenerbahçe), maar Pasveer had ongetwijfeld graag de strijd aangegaan met welke concurrent dan ook om opnieuw een plek onder de lat te bemachtigen.

Twee jaar geleden nam Ajax Pasveer transfervrij over van Vitesse. In Amsterdam zou hij de ervaren stand-in voor de onbetwiste eerste keus André Onana moeten worden. Het liep echter helemaal anders door de dopingschorsing waar de Kameroener en blessureleed bij Pasveers concurrent Maarten Stekelenburg. De doelman groeide uit tot eerste keus en maakte zelfs op 38-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal. Afgelopen winter verloor hij vervolgens zijn basisplaats aan de Argentijn Rulli, die overkwam van Villarreal.