'Ajax klopt tijdens moeizame zoektocht naar versterkingen aan bij AC Milan'

Ajax heeft bij AC Milan geïnformeerd naar Yacine Adli, zo onthult de Italiaanse journalist Matteo Moretto. De 23-jarige middenvelder, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Girondins Bordeaux, beschikt in San Siro over een contract dat doorloopt tot de zomer van 2026.

Heel veel informatie heeft Moretto niet over de Amsterdamse belangstelling voor Adli. Zo is het onduidelijk wanneer Ajax heeft geïnformeerd naar de aanvallende middenvelder, of er sprake is van concrete interesse en of Adli openstaat voor een overstap naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Wel maakt Moretto bekend dat Adli ook in de belangstelling van Besiktas staat, maar de speler zelf daar nog geen beslissing over heeft genomen. Dat AC Milan wil meewerken aan een vertrek van de middenvelder, is goed denkbaar. Adli staat sinds de zomer van 2021 op de loonlijst in Milaan, maar kwam verdeeld over zes wedstrijden nog maar 140 minuten in actie voor de Italiaanse topclub.

De door Paris Saint-Germain opgeleide Adli kwam de afgelopen jaren uit voor Girondins Bordeaux, waarvoor hij in totaal 99 wedstrijden in de Ligue 1 speelde. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en zestien assists.

Het is onduidelijk wat de interesse van Ajax in Adli betekent voor de mogelijke komst van Eduard Spertsyan. De Amsterdammers jagen al langer tijd op de handtekening van de spelmaker van FK Krasnodar, maar zijn er nog niet in geslaagd een deal te sluiten.