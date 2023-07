Ajax knokt zich terug na dramatische start en boekt alsnog ruime oefenzege

Ajax heeft dinsdagavond een oefenwedstrijd gewonnen van SpVgg Unterhaching. De ploeg van trainer Maurice Steijn bleek in Duitsland met 5-3 te sterk voor de club uit de 3. Liga. Ajax knokte zich tegen de Duitse laagvlieger terug van een teleurstellende 0-2 achterstand.

Steijn besloot vooral de jeugd de kans te geven tegen Unterhaching. Zo liet hij van de potentiële basisspelers in de eerste helft alleen Owen Wijndal. Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Brian Brobbey spelen. Na de thee kregen onder meer Gerónimo Rulli, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Branco van den Boomen en Steven Bergwijn in actie. Zij moesten behoorlijk aan de bak tijdens de oefenwedstrijd.

Ajax opende het duel namelijk met een behoorlijke domper. Een fout van Klaassen werd afgestraft door Simon Skarlatidis. Markus Schwabl verdubbelde daarna de voorsprong toen zijn schot van richting werd veranderd. Ajax knokte zich terug in de wedstrijd en kreeg kort voor rust een strafschop. Brobbey liet deze buitenkans niet onbenut en hielpt de ploeg van Steijn zodoende dichterbij.

In de tweede helft gooide Ajax het tempo omhoog en werd er alsnog met liefst 5-2 gewonnen. De jongelingen Kristian Hlynsson, Mika Godts en Benjamin Tahirovic lieten zich zien en pikten hun doelpuntje mee. Bergwijn nam de vijfde Amsterdamse treffer voor zijn rekening, maar dat was niet het slotakkoord. Unterhaching redde op fraaie wijze nog de eer. Ajax speelt in Duitsland ook nog oefenwedstrijden tegen FC Augsburg en Borussia Dortmund.