Ajax overladen met negatieve reacties na presentatie nieuw thuisshirt: 'Schaam je kapot!'

Ajax heeft vrijdagmorgen het thuisshirt voor het seizoen 2023/24 gepresenteerd. Het clublogo prijkt voor de verandering niet op de borst, maar in het midden van het shirt. Op Twitter stromen de negatieve reacties binnen.

Het is niet voor het eerst dat het logo in het midden van het Ajax-shirt staat. Dat was eerder het geval in de jaren ’70 en van 1991 tot 2012. Centraal in de nek van het rood-witte shirt staan drie verticale Andreaskruisen. Deze kruisen zijn ook op de kousen te zien.

Ajax is de voorbereiding op het nieuwe seizoen reeds begonnen. Deze zaterdag staat op De Toekomst de eerste oefenwedstrijd op het programma. Achter gesloten deuren wordt er dan gespeeld tegen FC Den Bosch. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport.

Zie hieronder een greep uit de negatieve reacties op het nieuwe Ajax-shirt.

Met afstand het meest schandalige shirt dat ik ooit actief heb meegemaakt. Wat een absoluut gedrocht van een tenue. — Mart (@MSTILTING) July 7, 2023

Afschuwelijk. Beschamend. In niets een Ajax shirt. — Arveladze (@afcabergosso) July 7, 2023

Wat een gedrocht! Ajax onwaardig dit — Mark (@MarkStam99) July 7, 2023

Het allerlelijkste thuisshirt ooit. Applaus! — Jaco Kazius 🧀 lijst kaas 🫕 (@jkazius) July 7, 2023

Jullie moeten je schamen. Kom al sinds 1988 bij onze mooie club, maar dit is echt met afstand het lelijkste thuisshirt van ons Ajax ooit gemaakt. Ik trek wel weer een oude umbro uit de kast komend seizoen....



ps: Gaan we nog wat kopen? — Pino020 (@Pino020) July 7, 2023