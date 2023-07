Ajax-problemen zijn nog niet verholpen: Remko Pasveer gaat lelijk in de fout tegen FC Den Bosch

Ajax hoopt de komende weken de basis te leggen voor wat een succesvol seizoen moet worden. De Amsterdammers eindigden in het afgelopen seizoen op een zeer teleurstellende derde plek in de Eredivisie en hebben dus wat recht te zetten. Maar dat het zelfvertrouwen een flinke dreun heeft gekregen, blijkt ook in de oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch. Remko Pasveer ging na ruim een kwartier pijnlijk in de fout. De doelman schoot de bal tegen een tegenstander aan en zag de bal vervolgens in het lege doel rollen.

Owh 𝗣𝗮𝘀𝘃𝗲𝗲𝗿, wat doe je nou? 👀

Een flinke fout van de 39-jarige keeper 🧤#ZiggoSport #AJADBO pic.twitter.com/WBorIHsgEB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 8, 2023