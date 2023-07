Ajax supporters raken niet uitgesproken over Wijndal: 'Auto inleveren, locker leeghalen en wegwezen'

Ben op een punt gekomen dat we afscheid van Owen Wijndal moeten nemen. Naast dat je hem alleen maar “rustig, rustig, easy, easy, rust, rust” hoort roepen oogt hij verre van topfit😴 Heeft 0 puf om de overlap te maken, maakt enkel overtredingen omdat ie te laat is. #ajasha

Het lijkt me duidelijk. Auto inleveren, locker leeghalen en wegwezen. #wijndal

Hoe kunnen we clubs zover krijgen om Wijndal over te nemen van Ajax?

Hier zie je alle mensen in een kamer die nog vertrouwen in Owen Wijndal hebben: pic.twitter.com/XrupFSJ2Zh

No way dat Wijndal door de fysieke keuring is gekomen.