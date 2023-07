'Ajax wil na Steven Berghuis nog een speler uit Champions League-ploeg Feyenoord'

Volgens Feyenoord-nieuwssite 1908.nl is Ajax 'concreet werk aan het maken' van de komst van Jeremiah St. Juste van Sporting Portugal. De voormalig speler van sc Heerenveen én de Rotterdammers zou in beeld zijn als opvolger van Jurriën Timber, die elk moment de overstap naar Arsenal kan gaan maken.

St. Juste (26) is geboren in Groningen, maar beleefde zijn doorbraak in het shirt van sc Heerenveen. In Friesland trok de mandekker de aandacht van verschillende grotere clubs, uiteindelijk was het Feyenoord dat in 2017 voor een kleine vijf miljoen euro met de verdediger aan de haal ging. St. Juste maakte in het Champions League-seizoen 2017/18 het winnende doelpunt in het groepsduel met Napoli (2-1). Twee jaar later verkocht de club hem aan het Duitse FSV Mainz 05, dat acht miljoen euro neertelde. Afgelopen zomer volgde een nieuwe overstap; deze keer telde het Portugese Sporting CP uit Lissabon tien miljoen euro neer voor de voormalig jeugdinternational.

In Portugal kende St. Juste een aardig debuutseizoen. Hij speelde - mits fit - vrijwel elke week mee bij de uiteindelijke nummer vier van de Portugese Primeira Liga. In de Champions League eindigde de club als derde in de groep waarin ook Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur en Olympique Marseille uitkwamen. Die positie gaf recht op deelname aan de tussenronde van de Europa League; daarin werd afgerekend met het Deense FC Midtjylland waarna in de achtste finale werd gestunt tegen Arsenal. Juventus bleek in de kwartfinale over twee wedstrijden net te sterk; St. Juste miste de return in Lissabon wegens een spierblessure.

Diezelfde kwetsuur hield St. Juste de rest van het seizoen aan de kant. Toch zou hij zich in de kijker van de Amsterdammers hebben gespeeld. Volgens FootballTransfers is de transferwaarde van de verdediger het afgelopen seizoen afgenomen. Het algoritme van de site schat in dat hij tussen de 4,7 en 7,8 miljoen euro waard zou zijn. Of Sporting met een dergelijk bedrag genoegen zou willen nemen valt echter nog te bezien: de Nederlander heeft nog een contract tot medio 2026 bij de topclub.