Algemeen Dagblad trekt zeer pijnlijke conclusie voor Ajax en Sven Mislintat

Het is volgens het Algemeen Dagblad niet meer de vraag of Ajax is veroordeeld tot nog een tussenjaar, maar hoeveel langer het nog gaat duren om terug te keren naar de top. De krant schrijft in een uitgebreide analyse dat de Amsterdamse club zich in een situatie bevindt waarin het voor het eerst sinds tijden twee keer buiten de top-2 kan vallen.

Ajax nam vorige week afscheid van Dusan Tadic, die zijn contract liet ontbinden omdat hij het niet zag zitten 'iets nieuws' op te bouwen. "Oftewel, de frontsoldaat had weinig vertrouwen in succes in zijn laatste contractjaar en wil daar in de nadagen van zijn carrière niet op wachten", concludeert de krant, die stelt dat de 'uit de hand gelopen exodus' niet langer kan worden afgeschoven op de rol in de voedingsketen.

Waar Ajax met Marc Overmars aanhaakte bij de Europese top, is er inmiddels weinig over van het elftal dat in 2021 zonder puntenverlies de groepsfase van de Champions League overleefde. Ondertussen gaat de leegloop verder. Jurriën Timber maakte enkele dagen geleden de overstap naar Arsenal en het ligt in de lijn der verwachting dat Edson Álvarez binnenkort ook vertrekt. En dat terwijl directeur voetbalzaken Sven Mislintat juist vast leiderschap wil toevoegen aan de selectie.

Ajax heeft volgens het Algemeen Dagblad niet alleen een gebrek aan voetballend vermogen van achteruit en kopkracht, maar herbergt de selectie ook te weinig echte winnaars. "Nu zit Mislintat met de gebakken peren van zijn voorgangers Edwin van der Sar, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar", wordt er geschreven. Wat het allemaal nog moeilijker maakt voor Mislintat: hij heeft weinig om mee te pochen. Ajax speelt immers niet in de Champions League en heeft met Maurice Steijn een trainer met weinig internationale allure aangesteld.