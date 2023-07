'Als ik met Erik ten Hag het pad had bewandeld, dan had ik al bij Ajax kunnen zitten'

Merijn Zeeman, de sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, heeft geregeld contact met Erik ten Hag. In het verleden, toen Ten Hag nog trainer was van Ajax, spraken de twee zelfs over een mogelijke samenwerking. Dat vertelt Zeeman in een interview met het Algemeen Dagblad.

Zeeman wordt vaker in verband gebracht met functies in de voetballerij. Zo zou hij eerder dit jaar 'nee' hebben gezegd tegen een functie als algemeen directeur bij FC Twente. In het interview met het AD benadrukt Zeeman dat Ajax nooit officieel bij hem heeft aangeklopt. "Ik heb in een eerder stadium wel met Erik ten Hag gesproken, een paar jaar geleden. Dat ging niet over een directeursfunctie. Wel om te gaan samenwerken met hem."

"Niet voetbalinhoudelijk, maar over de organisatie, over het team en de structuur", legt Zeeman uit. "Hij wilde daarover met mij brainstormen. Dat wilde ik ook graag, maar ik heb ook aangegeven dat ik zou blijven waar ik zit. Als ik met Erik dat pad had bewandeld en het was interessant, dan had ik al bij Ajax kunnen zitten. Maar zover is dat nooit gekomen, want ik zei gelijk dat ik hier nog niet klaar ben."

In het wielrennen is Zeeman uiterst succesvol met de Jumbo-Visma-ploeg. Vorig jaar vormde daarin het absolute hoogtepunt in de geschiedenis van de ploeg toen de Deen Jonas Vingegaard de Tour de France op zijn naam schreef. Zaterdag begon de nieuwe editie van de Tour.