Ancelotti gaat contract bij Real uitdienen, maar heeft nieuwe uitdaging al te pakken

Carlo Ancelotti gaat over een jaar afscheid nemen van het Europese clubvoetbal. De ervaren oefenmeester begint na de zomer aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. Daarna gaat de Italiaan zo goed als zeker aan de slag als bondscoach van de nationale ploeg van Brazilië.

Ancelotti heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zijn contract bij Real graag wil uitdienen. De 64-jarige oefenmeester ligt nog tot medio 2024 vast in het Estadio Santiago Bernabéu. De Madrilenen hoeven dus niet te vrezen dat de Italiaans tussendoor vertrekt uit de hoofdstad van Spanje. Pas over een jaar vertrekt hij naar Zuid-Amerika voor een avontuur als bondscoach.

Dat is althans de verwachting van bondsvoorzitter Ednaldo Rodrigues. Tijdens de Copa América van 2024 moet Ancelotti voor de groep staan bij De Goddelijke Kanaries. Tot die tijd hebben de Brazilianen een zogenaamde tussenpaus aangesteld. Fernando Diniz, die ook trainer is van Fluminense, mag zich een jaar bondscoach noemen. Hij moet Brazilië door de kwalificatie voor het eindtoernooi loodsen.

Ancelotti gaat over een jaar dus beginnen aan een voor hem totaal nieuw avontuur. Hij begon zijn trainersloopbaan weliswaar als assistent bij de nationale ploeg van Italië, maar was daarna enkel actief in het clubvoetbal. Ancelotti stond achtereenvolgens voor de groep bij Reggina, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München, Napoli, Everton en nogmaals Real.