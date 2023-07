André Onana bijna van Manchester United: 'Erik ten Hag heeft hem alvast gebeld'

De deal tussen Manchester United, Inter en André Onana over een transfer van de 27-jarige keeper naar Old Trafford is nagenoeg rond. Dat verzekeren zowel transferspecialist Fabrizio Romano als The Athletic-journalist David Ornstein zondagmiddag.

Volgens Romano heeft United-trainer Erik ten Hag "de afgelopen 48 uur" de telefoon gepakt om Onana rechtstreeks te verzekeren dat "er geen problemen zijn" en dat het definitief rondkomen van zijn transfer "slechts een kwestie van tijd" is. De deal is volgens de Italiaan "99,9 procent" rond, enkel de laatste financiële checks zouden een here we go nog in de weg staan.

Ornstein bevestigt het nieuws van Romano. "United gaat vandaag persoonlijk rondkomen met Onana", verwacht ook hij, "en nadert een akkoord over de definitieve transfersom", voegt hij daaraan toe. De journalist komt bovendien met een aantal details over de overgang: "De verwachting is dat de keeper een vijfjarig contract tekent", onthult Ornstein. "De hoop is dat hij woensdag met Manchester United in het vliegtuig stapt naar New York voor de Amerikaanse tour", sluit hij af.

Onana staat nog maar één seizoen onder contract bij Inter, de club die hem afgelopen zomer transfervrij overnam van Ajax. De verliezend finalist van de Champions League maakt zoals het nu lijkt een fraaie winst op de doelman: de transfersom zou rond de vijftig miljoen euro komen te liggen. Als opvolger denken de Nerazzuri volgens Italiaanse media onder meer aan Yann Sommer (Bayern München) en Anatoliy Trubin (Shakthar Donetsk).