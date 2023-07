Annemarie van der Sar komt met update over situatie Edwin: 'Hij is buiten levensgevaar'

Annemarie van der Sar heeft vanuit Kroatië een update gegeven over haar man Edwin van der Sar. De oud-profvoetballer werd vrijdag getroffen door een hersenbloeding en ligt sindsdien op de intensive care in Split. Zijn vrouw Annemarie is daar ook en bracht dinsdag relatief goed nieuws.

Via de clubkanalen van Ajax laat de echtgenote van de voormalig algemeen directeur van de club van zich horen. "Edwin verblijft nog op de ic maar is stabiel. Hij is buiten levensgevaar. Telkens als we hem mogen bezoeken dan is hij goed aanspreekbaar. Verder moeten we vooral geduldig blijven afwachten hoe zijn situatie zich ontwikkelt", luidt de korte reactie van Annemarie.

Zaakwaarnemer Rob Jansen ging in de podcast KieftJansenEgmondGijp ook in op de situatie van Van der Sar. "Het is niet goed én wel goed. Zoals dat heet: onder controle. Je moet de familie natuurlijk wel beschermen in dezen. "Hij is in goede handen. Annemarie is erbij met haar zoon. "We hebben er vertrouwen in dat dit goed komt. Maar: het is niet gering", aldus Jansen.