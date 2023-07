Totaalbedrag dat Real Madrid betaalt voor Arda Güler loopt door 'verborgen kosten' flink op

Real Madrid heeft een akkoord bereikt met Fenerbahçe over de transfer van Arda Güler. Het achttienjarige toptalent werd de voorbije weken aan onder meer Ajax gelinkt, maar zet zijn carrière voort in de Spaanse hoofdstad.

Real Madrid communiceert voor de officiële kanalen dat Güler voor zes seizoenen is vastgelegd. De transfersom bedraagt twintig miljoen euro en kan door bonussen met nog eens tien miljoen euro oplopen. De clubs hebben ook een doorverkooppercentage van 20 procent afgesproken. Er zijn mogelijk ook nog wat verborgen kosten: Real Madrid betaalt de vader en zaakwaarnemer van Güller naar verluidt een riante commissie van zo'n 15 miljoen euro.

Güler, die zowel op het middenveld als in de aanval uit de voeten kan, werd de voorbije tijd eveneens in verband gebracht met Ajax. Mike Verweij van De Telegraaf onthulde enkele weken geleden dat Klaas-Jan Huntelaar wel gecharmeerd was van de Turk, maar dat Sven Mislintat geen werk van zijn komst wilde maken. Naast Ajax zou ook FC Barcelona een oogje hebben gehad op de groeibriljant, die op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte voor Fenerbahçe en in totaal 51 officiële wedstrijden voor de Turkse topclub speelde. Voor de Catalanen was Güler echter te duur.

Met Güler haalt Real Madrid wederom een groot talent in huis. Eerder deze zomer tastte De Koninklijke diep in de buidel voor de komst van Jude Bellingham.