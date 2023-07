Arne Slot begint scherp aan voorbereiding met Feyenoord en grijpt in bij penaltymoment

Arne Slot heeft zaterdagmiddag laten merken dat hij de voorbereiding met Feyenoord scherp is begonnen. De trainer liet tijdens de eerste oefenwedstrijd van het seizoen direct duidelijk van zich horen. Tijdens de 3-1 overwinning op promovendus PEC Zwolle greep de oefenmeester in bij een strafschop in het voordeel van zijn ploeg.

Na een overtreding op Jaden Slory legde scheidsrechter Joey Kooij de bal op de stip. Meerdere spelers lieten blijken deze strafschop graag te willen nemen, maar Naoufal Bannis leek uiteindelijk aan te mogen leggen. Daar stak Slot echter een stokje voor. Vanaf de zijkant liet de oefenmeester zijn mening duidelijk blijken.

"Yankuba, you take it. Yankuba nemen", riep Slot vanaf de bank richting zijn spelers. Yankuba Minteh schoof de strafschop uiteindelijk overtuigend achter PEC-doelman Mike Hauptmeijer. Minteh (18) wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle United en heeft zijn eerste doelpunt voor Feyenoord dus te pakken. Zijn treffer was tevens het slotakkoord.