Arne Slot: 'Ik wil liever niet vergelijken, maar als je kijkt naar PSV en Noa Lang...'

Het is voor Feyenoord moeilijk om zich te versterken, zo merkt Arne Slot op. De Rotterdammers zijn op zoek naar spelers die de selectie 'aan de bovenkant' kunnen versterken, legt Slot uit aan ESPN. Aan zulke spelers is normaliter echter een flink prijskaartje verbonden.

De noodzaak om de selectie te versterken is wat minder dan vorig seizoen, toen de nodige sterspelers al vroeg in de zomer vertrokken. Bovendien heeft Feyenoord met Thomas van den Belt, Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki al wel drie aankopen gedaan. "Het verschil zit 'm met name in de kwaliteit van de selectie in de voorbereiding. In mijn eerste seizoen namen we afscheid van heel veel spelers en hadden we amper iemand gehaald. Het is er vaak over gegaan hoe het toen ging", weet Slot.

"Nu hebben we best veel hetzelfde gehouden, maar dat wordt ook weleens verkeerd geïnterpreteerd door mensen, want we hebben ook gewoon drie basisspelers verloren. Dat geluid hoor je bijna nergens, maar dat is wat mij betreft toch best wel serieus", licht hij toe. "We zijn heel tevreden met wat we hebben, laat dat duidelijk zijn. Er ligt een heel goede basis van vorig seizoen. Het is niet makkelijk om dit elftal nog verder te versterken, omdat we al zoveel kwaliteit hebben. Als je dat voor elkaar moet krijgen, betekent het dat er bepaalde financiën tegenover staan. Daar hebben we uiteraard ook ons plafond in."

Om die reden is het voor Feyenoord moeilijk om één à twee topspelers te halen. Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb geldt momenteel als belangrijkste doelwit, maar van een akkoord tussen de clubs is nog geen sprake. "We zijn op zoek naar spelers die er gelijk staan en ons aan de bovenkant versterken. Als we dat niet kunnen vinden, kunnen we altijd naar jonge, talentvolle spelers kijken, zoals we de afgelopen jaren vaak gedaan hebben. Maar de insteek aan de voorkant is: kunnen we één of twee spelers vinden die ons aan de bovenkant kunnen versterken? Dat kost vaak veel geld."

Slot krijgt vervolgens de vraag of hij jaloers wordt van de aankopen die Ajax en PSV hebben gedaan. "Ik vind dat je nooit naar andere clubs moet kijken. Ik zal niet zeggen dat je dat op een onbewaakt ogenblik soms niet doet", lacht hij. "Maar het is ook niet gezegd dat wij het niet kunnen. We hebben blijkbaar nog niet de speler kunnen vinden die in onze financiën past. Ik ga nu toch een kleine vergelijking maken, waarvan ik net zei dat je dat niet moet doen: de duurste transfer van Feyenoord ooit is misschien de helft van de linksbuiten van PSV (Noa Lang, red.)…"