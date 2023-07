Arne Slot komt met nieuwtje op eerste persconferentie: nu al twijfelgeval richting Johan Cruijff Schaal

Arne Slot heeft op de eerste persconferentie van het nieuwe seizoen bekendgemaakt dat Gernot Trauner nog altijd met fysieke problemen kampt. De centrale verdediger raakte eind vorig seizoen geblesseerd en is nog steeds niet fit. Het is volgens Slot nog maar de vraag of Trauner over een maand inzetbaar is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

Slot deelt het 'nieuwtje' over Trauner woensdagmiddag op het persmoment na de eerste groepstraining. "Gernot Trauner hoeven we de komende twee weken niet op het trainingsveld te verwachten. Of het zijn knie is? Ik weet precies wat het is, maar mag daar niets over zeggen. Het is in ieder geval de blessure die hij heeft opgelopen tegen AS Roma. Daar heeft hij nog steeds problemen mee", begint de Feyenoord-trainer.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft geprobeerd Trauner klaar te stomen voor de start van de voorbereiding, maar is daar niet in geslaagd. "Hij is maar heel kort op vakantie geweest. We zijn hem blijven doorbehandelen in de hoop dat hij kon aansluiten, maar hij kwam maar niet voorbij een bepaald punt. Er is nu voor gekozen om hem elders te laten revalideren. Dat zal in ieder geval twee weken duren, maar het niet uitgesloten dat het nog langer duurt. Het kan ook zijn dat hij over twee weken weer op het veld staat."

Hoewel de voorbereiding op het seizoen nog maar net is begonnen, is het nu al onzeker of Trauner in actie kan komen als Feyenoord op 4 augustus tegen PSV strijd om de Johan Cruijff Schaal. "Het is een feit dat als een speler zolang niet fit is geweest, het voor mij niet heel hoopgevend is richting de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal."



Video: Slot over geruchten: 'Hij heeft altijd aangegeven hier heel graag te willen blijven'