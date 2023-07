Arne Slot lacht om Tadic-suggestie: 'Hij is wel een stukje goedkoper dan Noa Lang'

Arne Slot hoopt deze zomer nog een aantal versterkingen te verwelkomen bij Feyenoord. Hoewel de Rotterdamse club zondag tijdens de Open Dag vier nieuwe spelers aan het publiek voorstelde, is het vertrek van Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi vooralsnog niet opgevangen.

Rond de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis klonk volgens het Algemeen Dagblad de naam van Dusan Tadic prompt door de kleedkamergang van Sportpark Smitshoek. Slot werd gevraagd of de Serviër, die op dat moment nog niet officieel speler van Fenerbahçe was, van toegevoegde waarde voor Feyenoord kon zijn. "Nee", reageerde de trainer van de landskampioen.

Volgens De Telegraaf moest Slot lachen om de suggestie. "Hij is wel een stukje goedkoper dan Noa Lang. Maar nee, dat zal Tadic zelf wel niet willen ook. Maar, een speler van dezelfde kwaliteit is natuurlijk wel welkom", aldus de trainer, die na de komst van Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt, Thomas Beelen en Yankuba Minteh hoopt op de komst van een aanvallende middenvelder en een linksbuiten.

Dat moeten spelers zijn die er meteen staan en het team op sleeptouw kunnen nemen. "We willen vooruit met Feyenoord, doorgroeien, beter worden dan dat we afgelopen seizoen al waren. Dat betekent dat je ook moet zorgen dat je betere spelers terughaalt dan diegenen die zijn vertrokken. Voor die uitdaging staan we", aldus Slot. Luka Ivanusec (24) van Dinamo Zagreb is naar verluidt een van de spelers op wie Feyenoord jaagt.