Arne Slot moet na telefoontje van Feyenoord-sterkhouder weer op zoek naar nieuwe middenvelder

Sebastian Szymański gaat zo goed als zeker niet terugkeren in het shirt van Feyenoord. De middenvelder werd afgelopen seizoen door de Rotterdammers gehuurd en Arne Slot wil hem graag langer in De Kuip houden. Inmiddels lijkt een langer verblijf in Rotterdam-Zuid ver weg.

Volgens clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad heeft Slot onlangs met Szymański gebeld over de toekomst. De international van Polen heeft aangegeven dat hij definitief wil vertrekken bij zijn Russische werkgever Dinamo Moskou. Zodoende is de kans groot dat Szymański niet meer naar Feyenoord komt. Er is ook concrete belangstelling van onder meer Fenerbahce en Galatasaray uit Turkije.

De toekomst van Szymański houdt de gemoederen bij de regerend landskampioen al weken bezig. Beide partijen leken in eerste instantie op weg naar een akkoord. Eerder deze week kwam de achterban van de aanvallende middenvelder echter met aanvullende eisen. Vervolgens werd er naar verluidt toch water bij de wijn gedaan om nog een seizoen bij Feyenoord mogelijk te maken. Dat werd gemeld door 1908.nl.

Szymański had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Feyenoord. Hij was een vaste waarde op het middenveld van trainer Slot en speelde uiteindelijk veertig wedstrijden voor zijn club. Daarin was Szymański goed voor tien doelpunten. Hij ligt nog tot medio 2026 vast bij Dinamo Moskou, dat een behoorlijk bedrag wil overhouden. De Russen zetten naar verluidt in op minimaal tien miljoen euro.