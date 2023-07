Arne Slot noemt opmerkelijke oorzaak voor 'geflopte' Feyenoorder: 'Dat klinkt heel raar'

Ezequiel Bullaude heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord gespeeld. De middenvelder ontbrak donderdagavond tegen Villarreal omdat hij zich van trainer Arne Slot mag richten op een transfer. De oefenmeester ging na de wedstrijd in op de situatie van Bullaude.

"Bullaude heeft afgelopen jaar amper gespeeld", aldus Slot tegenover RTV Rijnmond. De trainer noemt een opvallende oorzaak. "Hij heeft heel veel moeite gehad met het aanpassen. Eerst met de taal en toch ook wel met de omstandigheden hier. Hij gaf bijvoorbeeld van de week aan dat hij moest wennen aan het gras. Dat klinkt heel raar, maar het gras is daar anders dan hier. Het ging ook heel moeilijk omdat hij zich niet goed verstaanbaar kon maken naar medespelers en naar ons. En wij ook vrij moeizaam naar hem toe."

Artikel gaat verder onder video

Bullaude moest uiteindelijk genoegen nemen met vijftien wedstrijden namens Feyenoord. Dat waren voornamelijk invalbeurten. "Ik voorzag niet dat het komend seizoen drastisch anders zou zijn. Er kan een keer een invalbeurt tussen zitten. Maar ik voorzie niet dat hij competitief is voor een basisplek. Dan is het belangrijk om de dingen die hij geleerd heeft mee te nemen naar een nieuwe club en iedere week te gaan spelen. In de hoop dat hij komend seizoen wel voor een basisplaats kan vechten."

Feyenoord nam de inmiddels 22-jarige Bullaude een jaar geleden voor twee miljoen euro over van Godoy Cruz. De Argentijn gaat na de zomer waarschijnlijk aan de slag in de Braziliaanse Série A. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is Vasco Da Gama zijn nieuwe club. Die ploeg staat momenteel laatste in Brazilië. Aan belangstelling had Bullaude niks te klagen. Braga, Bologna, Elche, Grêmio, Boca Juniors en Cruzeiro zagen het ook wel in hem zitten. De aanvallende middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip.