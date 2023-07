Arsenal-fans genieten van beelden van jonge Jurriën Timber: tweet Ajax gaat door het dak

Supporters van Arsenal genieten van beelden van een oud interview van Jurriën Timber met Ajax TV. Daarin geeft Timber aan altijd fan te zijn geweest van Arsenal. Vrijdag kreeg de verdediger zijn droomtransfer: Ajax laat Timber voor minstens 40 en maximaal 45 miljoen euro vertrekken naar Londen.

De tweet is in een paar uur tijd al liefst 2,6 miljoen keer bekeken, een ongewoon hoog aantal voor Ajax. Het is een fragment van dertien seconden; een jonge Timber krijgt de vraag waar hij zichzelf over vijf jaar ziet. "Ajax 1 aangetikt. Of de top van Ajax 1, of vertrokken naar Engeland of Spanje. Ik ben altijd al fan geweest van Arsenal."

Arsenal-supporters reageren massaal op de video. "Het stond in de sterren geschreven", klinkt het bijvoorbeeld. Of: "Hij is nu van Arsenal. We zullen een legende van hem maken, zoals we met Dennis Bergkamp deden. Dank je, Ajax." Ook krijgt het mediateam van Ajax veel complimenten: men vindt de afscheidsvideo's van Ajax beter dan de aankondigingsvideo's van Arsenal.