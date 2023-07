'AZ stalt Peer Koopmeiners opnieuw een jaar in de Eredivisie'

Peer Koopmeiners (23) lijkt ook komend seizoen door AZ verhuurd te gaan worden. De jongere broer van Oranje-international Teun (Atalanta) is volgens Voetbal International dicht bij een tijdelijke overgang naar promovendus Almere City.

Afgelopen seizoen kreeg Koopmeiners mondjesmaat speeltijd van AZ-trainer Pascal Jansen. Daarnaast deed hij ook regelmatig mee met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Een basisplaats in de hoofdmacht bleek er echter niet in te zetten, vandaar dat de club hem in de winterstop verhuurde aan Excelsior. Op Woudestein groeide Koopmeiners al snel uit tot vaste waarde, hij stond vanaf eind januari elke wedstrijd in het basiselftal van trainer Marinus Dijkhuizen.

Volgens VI heeft Koopmeiners zijn zinnen nu gezet op een verhuur aan de Eredivisie-debutant. "Almere City is met AZ in gesprek over het huren van Koopmeiners en de verwachting is dat het wel goedkomt", schrijft het weekblad. Koopmeiners moet de tweede aanwinst worden voor trainer Alex Pastoor. Eerder trok de club Thomas Robinet (KV Oostende) aan en keerde Bradly van Hoeven terug van een verhuurbeurt aan TOP Oss.

Koopmeiners zal hopen dat een tweede jaar in de Eredivisie zijn kansen op een definitieve doorbraak in Alkmaar vergroot. Bij AZ ligt hij nog vast tot medio 2025.