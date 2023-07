AZ wil na vertrek Tijjani Reijnders zakendoen met Benfica

AZ maakt volgens onder meer Voetbal International werk van de komst van Tiago Dantas. De 22-jarige middenvelder van Benfica is in beeld om het vertrek van de naar AC Milan getransfereerde Tijjani Reijnders op te vangen.

Dat betekent niet dat AZ de Portugese middenvelder direct in beeld is als vervanger van Reijnders. Met onder meer Sven Mijnans, Djordje Mihailovic en Kenzo Goudmijn zijn er ook meerdere interne opties.

Dantas is een door Benfica opgeleide speler die slechts één officiële wedstrijd in het eerste elftal van de Portugese club speelde. In 2020 werd hij uitgeleend aan Bayern München, waar hij twee keer mocht opdraven in het eerste elftal. Het afgelopen seizoen kwam Tandas op huurbasis uit voor PAOK Thessaloniki.

AZ heeft met Denso Kasius, David Møller Wolfe en Ruben van Bommel tot nu toe drie aankopen gedaan. Daar staat het vertrek van Reijnders, Sam Beukema (Bologna) en Milos Kerkez (AFC Bournemouth) tegenover.